お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が16日深夜に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）からモテる理由を一緒にされたことを否定した。佐々木隆史が女性にモテるという話題から、町田は「最近とかだと、ちょっと俺…あるかもしれないっす」と、モテ始めたことに手応えを感じていることを切り出した。MCの千鳥・ノブが「いやいやいやいや…」