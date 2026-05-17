オリックス・宮城大弥投手（２４）が渡米し、近日中に左肘の手術を受けることが１６日、分かった。４月に左肘内側側副靱帯損傷で離脱。現時点で術式は未定だが米国の病院で診察を受け、メスを入れることが早期復帰の最善策と判断した。宮城は４月９日のロッテ戦（京セラＤ）で左肘を痛め、６回途中で緊急降板。翌１０日に大阪市内の病院で診断を受けた。「どういう状況でも前を向いて頑張りたい」と大阪・舞洲でのリハビリに取