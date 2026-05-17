歌舞伎伎俳優・中村獅童（５３）の長男・中村陽喜（はるき、８）、次男・中村夏幹（５）が１６日、東京駅地下街「東京みやげセンター」で「江戸祭人形焼」のお渡し会を行った。２人が初舞台を踏んだ２０２４年から同商品の公式アンバサダーを務めている。昨年に続いてのイベントとなったが「いらっしゃいませ！」「ありがとうございます！」を連呼。人懐っこい笑顔で対応し、お客さんをメロメロに。中には早朝から並んで購入し