歌舞伎俳優中村獅童（53）の長男中村陽喜（はるき＝8）次男夏幹（なつき＝5）が16日、東京駅地下街で、東京土産の定番、人形焼のお渡し会イベントを行った。2人は2024年から、菓子メーカー、ショウエイの「江戸祭人形焼」のウェブCMキャラクター、アンバサダーを務めている。お渡し会前、陽喜は「人形焼は甘くてちゃんと味がして好き」、夏幹も「抹茶味があるみたい」と話し、昨年に続き2度目のイベントに「お客さんみんなを笑顔