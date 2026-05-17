◆米大リーグタイガース―ブルージェイズ（１６日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、好守を見せた。２打席目まで空振り三振、左飛に倒れ、両軍無得点で迎えた５回。岡本は、守備でスーパープレーを見せた。先頭のマッキンストリーのファウルゾーンへの飛球を、必死に追いかけてホームに背