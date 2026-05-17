プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第8節 スタンダールとゲンクの試合が、5月17日01:15にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはマルコ・イライマハリトラ（MF）、ラフィキ・サイード（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ノア・