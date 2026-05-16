写真家の奥山由之が、個展「photographs」を東京・六本木のタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー／フィルムで開催する。期間は5月15日から6月13日まで。【画像をもっと見る】同展では、奥山の家族アルバムをもとに制作した同名の写真作品シリーズから、28点を披露。同作は、かつて奥山の祖父母や父が暮らし、現在は彼自身がアトリエとして使用している邸宅で100冊を超える家族アルバムが見つかったことが、構想の起点とな