フェイエノールトのファンペルシー監督は15日、日本代表のW杯メンバー入りが決まったFW上田綺世（27）とDF渡辺剛（29）を今季最終戦となる17日のズウォレ戦で休養させることを明らかにした。既に2位で欧州CL出場権を確保している中、両選手から要請を受け「W杯に向けた準備に1週間しかないことを考慮した」と説明。大会中は自身がエースだったオランダとの対戦を除き「2人が送ると約束した日本のシャツを着て応援する」と語っ