◇スコットランド・プレミアリーグセルティック3―1ハーツ（2026年5月16日）スコットランド・プレミアリーグの上位プレーオフ最終節が16日に行われ、セルティックがFW前田大然（28）の決勝点で劇的な5連覇を達成した。勝ち点1差で追う首位ハーツをホームに迎えた一戦で1―1の後半42分、前田が左からの折り返しに右足を合わせる決勝点。終了間際にも加点したセルティックが3―1で制した。終盤戦で驚異的な追い上げを見せた