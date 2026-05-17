夏の気配を感じるこの頃。本格的な暑さに備えて、今からワードローブに加えたいのがリネンワンピースです。通気性がよく、汗ばむ季節でもサラッと快適な着心地をキープできそう。1枚でコーデが決まり、ふんわりシルエットで体型カバーも狙える大人世代にぴったりのアイテムを【ZARA（ザラ）】からご紹介します。 魅せるデザインで体型カバーも狙える大人ワンピ 【ZARA】「リ