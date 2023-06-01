FAカップ決勝、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦が行われた。チェルシーはリアム・デラップ、コール・パーマー、トシン・アダラビオヨが古巣とのゲームに。シティは10番ラヤン・チェルキがベンチスタート、14日のクリスタル・パレス戦でゴールを決めたオマル・マルムシュが先発となった。前回対戦はリーグ第32節。アウェイのシティが3ゴールを沈め、チェルシーを下した。序盤はシティがボールを保持。10分にはマルムシュ