「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）左翼ポールに向かって打球は伸びた。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、２０２３年まで所属した古巣エンゼルスの本拠地をどよめかせたのは五回だ。飛距離１０２メートル、打球角度３５度の“ムーンショット”。１５３キロの低め高速シンカーをフェンス手前まで飛ばし、二塁を陥れた。疲労軽減のため、１３日の登板は投手専念。前日１４日は今季初の完全休養を与えら
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