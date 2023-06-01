フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間16日、コンペティション部門に選出された『箱の中の羊』の公式上映が行われた。先日の完成披露試写会で「綾瀬さんをエスコートしてみせる」と語っていた大悟は、劇場入口へ続く階段で綾瀬に手を差し伸べ、宣言通りのエスコート姿を披露。会場を大いに沸かせた。【画像】綾瀬はるかをエスコートする大悟快晴の青空の下で始まったレッドカーペットセレモニー。ホールジー