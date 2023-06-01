新王者の趣味は一流女優と同じだった――。結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で4代目王者に輝いたお笑いコンビのトットが16日、東京・台場のフジテレビで生放送終了後に優勝会見に臨んだ。優勝賞金1000万円の使い道をめぐる話題では、まさかの「馬ライセンス」「ワインの資格」が飛び出し、会場を笑わせた。(左から)トットの多田智佑、桑原雅人優勝賞金1000万円の使い道