北海道コンサドーレ札幌が、クラブ記録に並ぶ90分間での7連勝を飾った。16日の福島とのアウェイ戦、前半34分コーナーキックから、今季10年ぶりに札幌に復帰した堀米悠斗選手の復帰後初ゴールで先制に成功すると、後半10分には長谷川竜也選手が右サイドからのクロスに頭で合わせて追加点。加入3年目の長谷川選手にとっては、これが札幌での嬉しい初ゴール。更にその6分後には、荒野拓馬選手の3試合連