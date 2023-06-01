◆ドイツ１部第３４節フランクフルト２―２シュツットガルト（１６日）ドイツ１部リーグは最終節が行われ、北中米Ｗ杯のメンバーに選出されたＭＦ堂安律がフル出場したフランクフルトは、ホームでシュツットガルトに２―２と引き分け、８位でシーズンを終えた。１点を追う後半アディショナルタイムにＦＷブルカートのＰＫで追いついた。フランクフルトは７位に与えられる欧州カンファレンスリーグ出場権を狙ったが、フライブ