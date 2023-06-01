16日午後、東京都中央区の交差点で車が歩行者2人に衝突し、逃走するひき逃げ事件がありました。逃走したとみられる車はその後、確保され、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。捜査関係者によりますと、16日午後5時半前、東京都中央区の勝どき駅前の交差点で、横断歩道を渡っていた歩行者2人に信号無視をして進入した車が衝突したということです。70代の男性が骨折などの重傷、60代の男性は軽傷です。衝突した車は