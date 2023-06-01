【ブンデスリーガ第34節】(ボルシアパルク)ボルシアMG 4-0(前半2-0)ホッフェンハイム<得点者>[ボ]H. Bolin(14分)、ハリス・タバコビッチ(23分)、ケビン・ディクス(81分)、ロビン・ハック(90分+1)<退場>[ホ]ティム・レンペール(46分)<警告>[ボ]ハリス・タバコビッチ(40分)、フィリップ・サンダー(43分)、W. Mohya(66分)、町野修斗(89分)[ホ]アルビアン・ハジダリ(32分)、ティム・レンペール2(35分、46分)、レオン