【ブンデスリーガ第34節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 5-1(前半3-1)ケルン<得点者>[バ]ハリー・ケイン3(10分、13分、69分)、トム・ビショフ(22分)、ニコラス・ジャクソン(83分)[ケ]サイード・エル・マラ(18分)<警告>[バ]コンラッド・ライマー(37分)[ケ]ジョエル・シュミード(34分)