プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第8節 シャルルロワとウェステルローの試合が、5月16日23:00にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、