◇ア・リーグブルージェイズ2―3タイガース（2026年5月15日トロント）ブルージェイズの岡本が3試合、14打席ぶりの安打を放った。2回、先頭で初球を積極的に打ちにいき、ハニフィーの153キロのシンカーを右越え二塁打。2死後にヒメネスの二塁打で先制のホームを踏んだ。しかし、打線は6回以降は無安打で、9回にサヨナラ負け。ジョン・シュナイダー監督は「相手の（中継ぎ陣でつなぐ）ブルペンデーに対して攻撃が淡泊に