◇インターリーグカブス10―5ホワイトソックス（2026年5月15日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、敵地で行われた、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「ウインディー・シティー・シリーズ」に「5番・右翼」で出場。5回に19打席ぶりの安打となる左翼線適時二塁打を放つなど、2安打1打点でチームの勝利に貢献した。ホ軍の村上宗隆内野手（26）は4打数1安打だった。4試合連続で無安打