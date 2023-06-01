◇インターリーグホワイトソックス5―10カブス（2026年5月15日シカゴ）「2番・一塁」で出場したホワイトソックスの村上は、1安打1三振だった。4回先頭の第2打席ではカブス先発右腕・カブレラから左前に流し打って出塁。ただ、2死後にけん制で刺され、それ以外の打席も無安打に終わった。チームの連勝は5でストップした。試合前に談笑したカ軍・今永は「彼の契約金の中には僕から打ったホームラン（の分）も入ってるは