◇インターリーグドジャース6―0エンゼルス（2026年5月15日アナハイム）サイ・ヤング賞2度のドジャースの左腕スネルが、先発を直前で急きょ回避。左肘関節内の骨片の影響で再び負傷者リスト（IL）に入った。今季は左肩の疲労で開幕からIL入り。今月9日のブレーブス戦で復帰したが、1試合の登板で再び離脱となった。緊急事態で先発したクラインが2回無失点。8人の継投でエンゼルス打線を2安打に抑えての完封勝利に、デ