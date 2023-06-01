ドイツ1部最終節が16日に行われ、前節17位ハイデンハイムと18位ザンクトパウリは順位が変わらず2部降格が決まった。ザンクトパウリはホームで16位ウォルフスブルクに1―2で敗れ、3季ぶりの降格。ウォルフスブルクは16位をキープして自動降格を回避し、入れ替え戦に回った。ザンクトパウリのMF藤田譲瑠チマとDF安藤智哉はフル出場し、FW原大智は後半追加タイムから出場した。ウォルフスブルクのFW塩貝健人は後半43分から出場し