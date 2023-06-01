タイの首都バンコクの中心部で16日、貨物列車とバスが衝突し、少なくとも8人が死亡しました。タイのバンコク中心部で16日午後、貨物列車と路線バスが衝突しました。バスの乗客や運転手、少なくとも8人が死亡し、30人以上がけがをしたということです。現場の踏切遮断機は手動で開閉するタイプでしたが、当時は渋滞で事故にあったバスなどが線路上に止まっていたため、列車が接近しても遮断機を閉めることができなかったということで