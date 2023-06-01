ブンデスリーガ第34節が16日に行われ、フランクフルトとシュトゥットガルトが対戦した。逆転でのカンファレンスリーグ（ECL）出場権を目指す8位のフランクフルトは、残り1枠となったチャンピオンズリーグ（CL）出場権が懸かる4位のシュトゥットガルトとの今季最終戦に臨んだ。この試合ではFIFAワールドカップ2026の日本代表メンバー入りを果たしたMF堂安律がスタメンを飾り、DF小杉啓太はベンチ外となった。サポーターによる