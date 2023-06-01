ブンデスリーガ最終節（第34節）が16日に行われ、バイエルンはケルンと対戦した。今シーズンのバイエルンは、すでにブンデスリーガ優勝が決定。圧倒的な攻撃力を武器に2年連続35回目のドイツ王者に輝いた。ブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新しており、現在の「117」からどれだけ得点数を伸ばせるのか、期待がかかる。最終節はホームで14位ケルンと対戦。日本代表DF伊藤洋輝がベンチスタートとなった一戦で、バイエ