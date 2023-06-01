ブンデスリーガ最終節（第34節）が16日に行われ、ボルシアMGとホッフェンハイムが対戦した。現在13位のボルシアMGは、成績不振を理由にシーズン序盤にジェラルド・セオアネ前監督を解任。オイゲン・ポランスキ監督就任以降は勝ち点を拾い続け、残留を決定。今節は2試合ぶりの勝利を目指す。対するホッフェンハイムは勝ち点「61」の5位。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位シュトゥットガルトとは勝ち点で並んでおり