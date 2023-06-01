ブンデスリーガ第34節が16日に行われ、ザンクトパウリとヴォルフスブルクが対戦した。今季のブンデスリーガの残留争いは最終節まで自動降格が1チームも決まらない大混戦に。そんななか、17位のハイデンハイムとともに勝ち点26で並んだ最下位のザンクトパウリと16位のヴォルフスブルクが入れ替えプレーオフ1枠を懸けた直接対決に臨んだ。勝ち点3が最低条件のザンクトパウリではFIFAワールドカップ2026の日本代表から惜しくも