「全国植樹祭」のため愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下は、子どもたちと交流されました。天皇皇后両陛下は16日夜、松山市内のホテルで、「全国植樹祭」の大会ポスターの原画などを描いた児童・生徒らと懇談されました。それぞれの絵をじっくり見ながら、陛下は「一番工夫したことはなんですか」、皇后さまは「絵はずっと描いているんですか」などと尋ねられていました。その後、両陛下は市民らが有志で行う、提灯を使った歓迎を受け