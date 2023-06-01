◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）阪神は16日の広島戦（甲子園）に3―1で勝利し、連敗を2で止めた。4試合ぶりに4番に入った佐藤輝明内野手（27）が、4回にバックスクリーン左へリーグ単独トップの11号ソロ。初回1死二、三塁では決勝となる先制の右前適時打を放ち、勝利打点を両リーグトップの6へ伸ばした。前日15日の初戦から「TORACOデー」として開催。女性ファン向けイベントが多数行われた恒例のカード