◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）阪神・才木が今季5勝目を懸け、甲子園のマウンドに臨む。17日の広島戦に先発予定。この日はキャッチボールなどで最終調整を終え「暑いですね」と汗を拭いながらも「しっかり抑えられるように頑張ります」と意気込んだ。前回10日のDeNA戦は7回3安打無失点、10奪三振と快投。広島戦は今季初登板となるが「走塁的にもいろいろやってくるかなっていうイメージ。しっかり頭に