◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）阪神・大山が悪夢を払拭する一打を放った。1点優勢の初回1死一、三塁の場面。先発・森下が2ボールから投じた内角への変化球に反応した。詰まりながらも左翼へ運んだ一打は貴重な犠飛。前日15日の広島戦では唯一の安打を記録するもチームは今季初の零敗を喫した。その沈黙ムードを一掃。「次の1点を取れて良かったですし、最終的に勝つことができて良かった」12日のヤク