◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）阪神・ドリスが今季6セーブ目を挙げた。2点優勢の9回2死一、三塁でマウンドへ。モンテロへの初球に二盗を許し、一打同点のピンチを迎えたものの、最後は144キロのスプリットで左飛に仕留めた。イニング途中での登板にも、「何か起こった時に、いつでも助けにいける準備はしてるので」と助っ人右腕は涼しい表情。これでセーブ数は、岩崎に並ぶチーム最多。守護神としての