◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）1番打者がすっかり板に付いてきた。阪神・高寺が初回、広島をかき回す。右前打で出塁し、中野の初球にすかさず二盗に成功。前夜、今季初の零敗を喫して連敗中の打線を活気付けた。電光石火のチャンスメークが初回2得点の呼び水になった。「初回に出て、すぐに走れたので良かった。（足での貢献は）毎試合目指していることで、今日はそれができた。出塁と盗塁の役割がで