◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）久しぶりの白星に、少しだけ表情が和らいだ。阪神・村上はあと1死で完封を逃したものの、8回2/3を1失点。6試合ぶりに今季2勝目を手にした。今季最多123球の力投だった。「最後まで投げきれなかった悔しさがあった。無駄なランナーを出さずに攻めていけたところは良かったかな」今季過去7登板のうち6度も先制を許していた中、初回を3人で片付けた直後に2点先制してもら