◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼村上が6試合ぶりに勝利投手非常に安定していた。内容はもう十分。いいピッチングをしてくれた。▼まだ褒めない（高寺の活躍は）もちろん素晴らしい。ただ、まだまだ課題も出る。ゲームに出ながら学ぶということを、通らないといけないでしょうね。（初回は）先頭でいいヒットを打ってくれて、少しこちらにアドバンテージが取れたかなと思う