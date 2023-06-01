◇セ・リーグ阪神3─1広島（2026年5月16日甲子園）【原口文仁視点】阪神が打線を組み替えた。1番高寺、2番中野…と4試合ぶりに以前の並びに戻すと、その効果がいきなり表れた。初回、高寺が右前打し、中野の打席で初球に二盗を決めた。中野が四球を選んで無死一、二塁。森下の中飛で高寺がタッチアップすると、中堅手の送球を見た中野も二塁に進んだ。この好走塁が後に生きる――。佐藤輝が先制の右前打、さらに1死一