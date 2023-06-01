フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間16日、コンペティション部門に選出された映画『急に具合が悪くなる』のフォトコールと公式記者会見が行われた。【画像】『急に具合が悪くなる』フォトコール＆記者会見の写真前日に行われたワールドプレミアでは、観客から大歓声と拍手で迎えられた本作。すでに50以上の国・地域での配給も決定しており、世界的な注目を集めている。会場には濱口竜介監督をはじめ、ヴィ