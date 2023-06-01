プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのみそ焼き」 「牛肉の柳川風」 「チンゲンサイの煮浸し」 の全3品。 濃い目の味付けの焼き魚と柳川風煮に、あっさりした煮浸しを添えて。【主菜】サワラのみそ焼き みそに漬け込む必要なし！合わせみそをぬって、香ばしく焼きあげました。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：188Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下