中国商務省は米中首脳会談での合意を踏まえアメリカから航空機を購入する方針を発表しました。中国商務省は16日、米中首脳会談やそれに先立ち韓国で開かれた閣僚協議の成果について発表しました。それによりますと、双方は、中国がアメリカから航空機を購入する一方で、アメリカは中国に航空機のエンジンや部品を供給し続けることで合意したということです。トランプ大統領は、中国側が「ボーイング」の航空機200機を購入すること