ブンデスリーガ 25/26の第34節 バイエルン・ミュンヘンとケルンの試合が、5月16日22:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）