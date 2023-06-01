ブンデスリーガ 25/26の第34節 レーバークーゼンとハンブルガーSVの試合が、5月16日22:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、イブラヒム・マザ（MF）、マリク・ティルマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはオットー・シュタンゲ（FW）、ラヤン・フィリップ