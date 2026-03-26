ブンデスリーガ 25/26の第34節 アイントラハト・フランクフルトとシュツットガルトの試合が、5月16日22:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、エルメディン・デミロビッチ（FW）、