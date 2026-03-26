ブンデスリーガ 25/26の第34節 ザンクトパウリとウォルフスブルクの試合が、5月16日22:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、アダム・ダギム（MF）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名