現地５月16日に開催されたFAカップの決勝で、マンチェスター・シティとチェルシーが聖地ウェンブリーで激突した。最初にシュートチャンスを迎えたのはシティ。７分、右サイドからセメニョが中に切り込んでシュート。こぼれ球にマルムシュが右足で合わせるも、GKサンチェスにキャッチされる。押され気味のチェルシーは22分に反撃に出る。カウンターからジョアン・ペドロがゴール前に持ち込んで右足で狙ったが、上手くミートで
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