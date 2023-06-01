現地５月16日に開催されたFAカップの決勝で、マンチェスター・シティとチェルシーが聖地ウェンブリーで激突した。最初にシュートチャンスを迎えたのはシティ。７分、右サイドからセメニョが中に切り込んでシュート。こぼれ球にマルムシュが右足で合わせるも、GKサンチェスにキャッチされる。押され気味のチェルシーは22分に反撃に出る。カウンターからジョアン・ペドロがゴール前に持ち込んで右足で狙ったが、上手くミートで