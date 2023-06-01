栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、神奈川県川崎市の16歳の少年が逮捕され、4人目の逮捕者となりました。強盗殺人の疑いで新たに逮捕されたのは、神奈川県川崎市に住む高校生の16歳の少年です。警察によりますと、16歳の少年は今月14日、仲間と共謀して強盗目的で栃木県上三川町の住宅に侵入し、住人の富山英子さんの胸などを突き刺すなどし、殺害した疑いがもたれています。防犯カメ