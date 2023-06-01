沢尻エリカが、自ら“沢尻エリカ”を語る。23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、平成でも令和でもなぜか気になる存在であり続ける沢尻を特集。映画『パッチギ!』やドラマ『1リットルの涙』の撮影秘話、初舞台でのエピソードなど、本人の口から貴重なトークが明かされる。(左から)佐久間大介、沢尻エリカ、澤部佑まさかの本人登場に、佐久間大介は驚がく。沢