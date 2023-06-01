高松北警察署 16日午後6時ごろ、高松市浜ノ町で徳島県の男性（28）の胸などを刃物で突き刺し殺害しようとしたとして、指定暴力団の組員の彫師の男（31）が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 警察の調べに対し、男は容疑を一部否認しています。